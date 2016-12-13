إصابة جنود كوريا الشمالية بالإسهال بعد تناول وصفة للزعيم «كيم جونغ»

تواصل – وكالات:

قالت مصادر في الجيش الكوري الشمالي، إن وصفة غذائية أعدت من قبل الزعيم كيم جونغ أون، لجنود حرس الحدود تسببت في إسهال كبير بين القوات العسكرية.

وبحسب راديو “آسيا” في كوريا الشمالية فإن عدداً كبيراً من حرس الحدود يعانون من مشاكل في الهضم وآلام جراء تناولهم وجبة غذائية جديدة وصفت من قبل زعيم البلاد لتدعيم برنامج الحمية المخصص للجيش.

وتعد الوجبة الجديدة التي خصصت لجنود القوات المسلحة، بتوجيه من الزعيم كيم جونغ أون مدعومة بعناصر غذائية صحية لتحسين برامج الحمية الغذائية لقوات حرس الحدود. وبعد تفشي “الإسهال بين الجنود” جراء الوصفة انتشر الصخب متسبباً بضجة إعلامية.

واتخذ الزعيم الكوري القرار لتوفير الغذاء لعدد من سكان المناطق المنكوبة جراء الفيضانات في كوريا الشمالية. كما يعتزم كيم على زيارة تلك المناطق للاطمئنان على قاطنيها وتوفير المساعدات للناجين.

وبعد تلقي الزعيم الكوري عدداً من الشكاوي تؤكد أن الجنود غير راضين عن الطعام المخصص لهم، أمر بإدخال عناصر أخرى في وجباتهم الغذائية ما تسبب بالكارثة بينهم.