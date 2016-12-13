«جامعة الطائف» تفصل الطالبات المتورطات في المشاجرة

تواصل – سعود الخالد:

أوصت اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها جامعة الطائف، الثلاثاء الماضي، بفصل الطالبات المتورطات في المشاجرة، حيث رفعت اللجنة بتوصياتها لإدارة الجامعة للمصادقة عليها.

وقالت إدارة الجامعة في بيان لها، اليوم، “إنه إلحاقاً لبياننا الصادر يوم الثلاثاء 21/3/1438هـ بشأن أحداث العنف غير المقبولة على مستوى المجتمع والبيئة الجامعية؛ فقد أصدر مدير الجامعة الدكتور حسام زمان قراراً بإيقاف جميع المتورطات في الأحداث بشكل مباشر، وتشكيل لجنة ذات صلاحيات موسعة برئاسة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير للتعامل مع هذه الحادثة”.

ووجه مدير الجامعة بالتحقيق، وإعطاء اللجنة كامل الصلاحية برفع قرارات حاسمة وحازمة وفورية نحو المتورطات في أحداث العنف أو ممن يتم ضبطهن بسلوكيات تتنافى مع أخلاقيتنا الإسلامية أو السلوك الاجتماعي السوي تصل إلى الفصل الأكاديمي الدائم ورفعها لمدير الجامعة المخول بالتصديق على هذه القرارات وتنفيذها بشكل فوري.

وكلفت إدارة الجامعة عميدة الدراسات الجامعية بالتواصل مع الطالبات المصابات للاطمئنان عليهن والتأكد من خروجهن من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة. فيما باشرت اللجنة التحقيق مع المتورطات اللاتي تم ضبطهن في هذه المشاجرة وأصدرت بحقهن توصيات بالفصل النهائي من الجامعة، ورفعت بذلك لمدير الجامعة للمصادقة على محضرها وتنفيذ العقوبة الفورية.