 العمل: الاستغناء عن «شهادة الصيدلي» بهدف توطين القطاع | صحيفة تواصل الالكترونية

العمل: الاستغناء عن «شهادة الصيدلي» بهدف توطين القطاع

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العمل: الاستغناء عن «شهادة الصيدلي» بهدف توطين القطاع

تواصل – الرياض:

كشف المستشار في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مدير المرصد الوطني للعمل مازن الروقي، أن الوزارة وقّعت أخيراً اتفاقاً مع وزارة الصحة للاستغناء عن المتطلب التأهيلي للصيدلي العامل في الصيدلية “شهادة الصيدلي”.

وأوضح أن ذلك يأتي بهدف توطين قطاع الصيدلة، مع العمل على ربط المريض بالعلاج عبر الوصفة الإلكترونية من دون الاعتماد على الصيدلي في صرفها.وقال الروقي: “وقّعنا اتفاقاً مع وزارة الصحة، نركز فيه على الفرص الموجودة في القطاع الصحي، والصيدليات جزءاً منها”.

وأضاف الروقي: “الصيدلية تحتاج صيدلياً يديرها، لكن لو غيرنا نموذج العمل فإنه يمكن ربط جميع مستشفيات المملكة بجميع الصيدليات بوصفة إلكترونية، من الطبيب إلى الصيدلية، وذلك سيقلل الاعتماد على الصيدلي المؤهل” بحسب “الحياة”.

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