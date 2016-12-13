 رئيس «الاتصالات السعودية» يتوصل لـ«سعد» صاحب رسالة الآيفون | صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس «الاتصالات السعودية» يتوصل لـ«سعد» صاحب رسالة الآيفون

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رئيس «الاتصالات السعودية» يتوصل لـ«سعد» صاحب رسالة الآيفون

تواصل – سعود الخالد:

أعلن رئيس شركة الاتصالات السعودية خالد البياري، أنه توصل للطفل ‘‘سعد‘‘ صاحب الرسالة التي انتشرت على مواقع التواصل، وهو يناشد والدته أن تشتري له جهاز ‘‘آيفون‘‘ مستعملاً، مبيناً أنه سيلتقيه بعد أيام ليسلمه الجهاز الذي وعده به.

وقال البياري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘: ‘‘أخيراً لقينا سعد.. صاحب تلك الرسالة الجميلة لوالدته وإن شاء الله سألتقيه بعد كم يوم.. يستلم هديته.. فشكرًا للي وصلنا به‘‘.

وكانت الرسالة التي كتبها سعد لوالدته، يعدها فيها أن يبرّها هي وإخوته ويحافظ على صلاته في المسجد وينتظم في دروسه، مقابل أن تشتري له جهاز آيفون، قد تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل، وتفاعل معها رئيس ‘‘STC‘‘ ووعده بتسليمه جهازاً جديداً إذا توصل إليه.

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