جامعة «نيو هيفن» الأمريكية توضح لـ«تواصل» سبب امتناع رئيسها عن مصافحة طالب مسلم

تواصل – ترجمة:
كشفت جامعة “نيو هيفن” الأمريكية حقيقة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر رئيس الجامعة البروفيسور “ستيفن كابلان” وهو يرفض مصافحة أحد الطلاب المسلمين الذي قدم يده إليه لمصافحته خلال حفل طلابي.
ورد الحساب الرسمي للجامعة على “تويتر” على استفسار صحيفة “تواصل” بشأن ما أثير عن رفض رئيس الجامعة مصافحة الطلاب المسلمين، بأن رئيس الجامعة لم يصافح أي من الطلاب وعددهم نحو 300 خلال حفل التخرج الأحد الماضي.
وذكر حساب الجامعة أنه جرى الإعلان قبل قراءة الأسماء بأن رئيس الجامعة نصح من قبل مسؤولي الصحة في الجامعة بألا يصافح أي من الخريجين من أجل منع انتشار عدوى الجهاز التنفسي المتصاعدة في ولاية “كونيتيكت”.
وأكدت الجامعة أن ما قام به رئيسها يعد إجراء متبعًا منذ عدة سنوات خلال حفل التخرج الشتوي للحد من انتشار الميكروبات أثناء موسم الأنفلونزا والبرد، ولا يقصد بهذا الإجراء الإساءة لأي من الخريجين.
يا شين الشائعات طيب
كفو يا تواصل …
ما شاء الله حجتهم غريبة
ياحبذا لو توضحون صورة من سؤالكم للجامعة لتكون المصداقية أعلى.
تواصل
تصريفة سريعة
لكن لا تصدقوهم
من شفت الفيديو مافيه الا طالب واحد توقعت فيه خللل
ليش الفيديو ما اظهر المدير يسلم عالباقي وعلى هذا الطالب يرفض
لان ببساطة المدير ما سلم على احد
لاتستغربون مايحدث ضدنا كمسلمين
حسبي الله على كل مشرك وكافر
اللهم انزل بهم عجائب قدرتك
مع انه يفترض عرض جميع فقرات الحفل ليتضح هل هو صافح آخرين أو فعلا منعوا المصافحة لتجنب انتقال العدوى
باجعله للعدوى
سبحان مت يمهل ولايهمل
حلاته يحطون فيديو يبين خريجين آخرين ومايصافهم هالخبل.
يعني هالطالب ماشاف الطلاب قبله ما يسلم عليهم هالرئيس؟
وحب يحط نفسه بالموقف المحرج؟؟
ليش هالدفاع عنهم؟؟
تصريفة ما تنبلع
طالما اعتذرو دليل على قمه الاحترم
كلام أبو علي صح
هذه عاده غربيه التصافح ليس من طقوسهم ولايكترثون به بل احينا يمقتونه
لذا علينا ان نعرف ان كلمة( هاي) تعني لهم ويرد (هاي)
لاتصافحً من لاتعرف
السلام عليكم تحيتنا والرد عليكم السلام
اللهم احفظ بلاد المسلمين من اعدا الله واعدا الدين واعدا الامه يارب
وقال النووي : المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي . كما في “فتح الباري” (11/55)
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا )
لا الهاي خليناها لك ولهم حنا نسوي ديننا ولا نتبع عادات غيرنا ولا تقاليدهم ولازم كل شخص ان يحترم ديننا
فعلا انا حسيت فيه شي غلط يعني بالعقل مايبي يصافحه وعنده بالجامعه ترى مدير الجامعه عنده الصلاحيه ان مايقبل الطلاب بجامعته وشمعنى طالب واحد اللي انتشر كان المفروض نشوف ع الاقل الطلاب الغير مسلمين عشان نعرف الصج من الاشاعه
ومن طلبكم ترقعون لهاذا المخرف
** فيه جعله ما يكف يده من ***
خير ما فعل انه كف يده النجسة بالالحاد عن يد ولدنا الطاهرة بالدين
عاش مصرف
ياحب الناس للاشاعات والكلام الزايد
المسلم من سلم الناس من يده ولسانه
اتمنى عرض جانب من الحفل لغير المسلمين للمصادقية لأن الاعتذار عندهم شيء سهل
شبابنا ونحن ادرى بهم . همجية فوضوية عدم احترام الانظمة والقوانيين الا ماندر . انا من يوم شفت المقطع وانا عارف انه هو الي على خطا لان بكل بساطة اغلب الشعب فكره معدوم
تدورون القلات كلكم انتهى ًًًّّ
مادرينا عنكً انت وياه