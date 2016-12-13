جامعة «نيو هيفن» الأمريكية توضح لـ«تواصل» سبب امتناع رئيسها عن مصافحة طالب مسلم

تواصل – ترجمة:

كشفت جامعة “نيو هيفن” الأمريكية حقيقة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر رئيس الجامعة البروفيسور “ستيفن كابلان” وهو يرفض مصافحة أحد الطلاب المسلمين الذي قدم يده إليه لمصافحته خلال حفل طلابي.

ورد الحساب الرسمي للجامعة على “تويتر” على استفسار صحيفة “تواصل” بشأن ما أثير عن رفض رئيس الجامعة مصافحة الطلاب المسلمين، بأن رئيس الجامعة لم يصافح أي من الطلاب وعددهم نحو 300 خلال حفل التخرج الأحد الماضي.

وذكر حساب الجامعة أنه جرى الإعلان قبل قراءة الأسماء بأن رئيس الجامعة نصح من قبل مسؤولي الصحة في الجامعة بألا يصافح أي من الخريجين من أجل منع انتشار عدوى الجهاز التنفسي المتصاعدة في ولاية “كونيتيكت”.

وأكدت الجامعة أن ما قام به رئيسها يعد إجراء متبعًا منذ عدة سنوات خلال حفل التخرج الشتوي للحد من انتشار الميكروبات أثناء موسم الأنفلونزا والبرد، ولا يقصد بهذا الإجراء الإساءة لأي من الخريجين.