بالفيديو.. «المخالفات» تمنع سائقين من إفساح الطريق للدفاع المدني.. و«المرور» يرد

تواصل – سعود الخالد:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أمس الاثنين، إنه يتم إلغاء مخالفات قطع الإشارات الضوئية في حالة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والمواكب الرسمية.

وأوضحت الإدارة في تعميم لها، أن الجهة المشغلة لنظام الرصد الآلي تراجع المخالفات قبل تسجيلها، فيما لو سجلت المخالفة وثبت أن المخالف قطع الإشارة لإفساح المجال لمركبة طوارئ تسير خلفه سيتم إلغاء المخالفة.

وأشارت إلى أنه حسب المادة ٨/٥٤ من نظام المرور ونصها: “عند سماع مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية وكان السائق في ملتقى أو تقاطع الطرق وجب عليه أن يبادر على الفور إلى إخلاء مكانه لتأخذ تلك المركبات طريقها دون أدنى إعاقة”.

وأضافت إدارة المرور عبر حسابها على “تويتر”: “لو كان السائق يقف عند إشارة مرور ضوئية وجب عليه إفساح الطريق بشكل آمن لا يشكل خطراً عليه وعلى غيره من السائقين لمسافة تمكن سيارة الطوارئ من تجاوز التقاطع مع عدم إتباعها أو تجاوزها أثناء أداء المهمة ولو أدى هذا الإفساح لها إلى تصوير جهاز الرصد الآلي له”.

وأكدت أن الجهة المشغلة للنظام تقوم بمراجعة ذلك قبل التسجيل ولو سجلت عليه مخالفة تجاوز الإشارة فيحق له مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية بإدارة المرور بنفس مدينة تسجيل المخالفة وطلب إلغائها إذا ثبت تسجيلها بسبب إفساح الطريق لسيارة طوارئ.

جاء توضيح إدارة المرور، بعدما نشر مغردون مقطع فيديو يُظهر امتناع قائدي السيارات عن قطع إشارة مرورية بأحد الشوارع لإفساح الطريق لمركبة الدفاع المدني، وذلك خوفاً من الحصول على مخالفة مرورية.