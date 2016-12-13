بالفيديو.. «المخالفات» تمنع سائقين من إفساح الطريق للدفاع المدني.. و«المرور» يرد

تواصل – سعود الخالد:
أكدت الإدارة العامة للمرور، أمس الاثنين، إنه يتم إلغاء مخالفات قطع الإشارات الضوئية في حالة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والمواكب الرسمية.
وأوضحت الإدارة في تعميم لها، أن الجهة المشغلة لنظام الرصد الآلي تراجع المخالفات قبل تسجيلها، فيما لو سجلت المخالفة وثبت أن المخالف قطع الإشارة لإفساح المجال لمركبة طوارئ تسير خلفه سيتم إلغاء المخالفة.
وأشارت إلى أنه حسب المادة ٨/٥٤ من نظام المرور ونصها: “عند سماع مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية وكان السائق في ملتقى أو تقاطع الطرق وجب عليه أن يبادر على الفور إلى إخلاء مكانه لتأخذ تلك المركبات طريقها دون أدنى إعاقة”.
وأضافت إدارة المرور عبر حسابها على “تويتر”: “لو كان السائق يقف عند إشارة مرور ضوئية وجب عليه إفساح الطريق بشكل آمن لا يشكل خطراً عليه وعلى غيره من السائقين لمسافة تمكن سيارة الطوارئ من تجاوز التقاطع مع عدم إتباعها أو تجاوزها أثناء أداء المهمة ولو أدى هذا الإفساح لها إلى تصوير جهاز الرصد الآلي له”.
وأكدت أن الجهة المشغلة للنظام تقوم بمراجعة ذلك قبل التسجيل ولو سجلت عليه مخالفة تجاوز الإشارة فيحق له مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية بإدارة المرور بنفس مدينة تسجيل المخالفة وطلب إلغائها إذا ثبت تسجيلها بسبب إفساح الطريق لسيارة طوارئ.
جاء توضيح إدارة المرور، بعدما نشر مغردون مقطع فيديو يُظهر امتناع قائدي السيارات عن قطع إشارة مرورية بأحد الشوارع لإفساح الطريق لمركبة الدفاع المدني، وذلك خوفاً من الحصول على مخالفة مرورية.
تنتظر سيارة الطوارئ دقيقه ولا اتمرمط بمراجعة المرور لالغاء المخالفة
طيب فيه حل تحكموا بالاشارة وافتحوها
بالضبط 👍 ومرمطه بالشمس وبالأخير تلزق فيك المخالفة
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
كلامه 100% صح
ان الظلم لا يولد الا ظلما مثله
فالاشارة توقف من قبل الدفاع ثم تنتهي الحكايه.
والا ينتظروا دقيقه.
انا بالهلال الاحمر .. ترضى لو ابوك او امك يغمى عليه او ينزف دم بحادث ترضى نتلخر عليك دقيقه الي مستهين فيها ؟؟
حسبب الله على بعض حقون الهلال … كل ماشافوا زحمه واشاره حمرا شغلوا الونان على انهم عندهم حاله وهو كذب ماعندهم شيئ بس يبغوا يمشوا بسرعه وحنا ناكلها مراجعه واخذ اذن من الدوام وفي الاخير الله اعلم فيها ومافيها …. والله تنسى الموصوع تماما
اسلم حل تحكمو في الإشارة
لا تصدقون انا دافع مخالفه ٣٠٠٠ ريال نص الراتب والسبب الدفاع المدني
الله المستعان
المرمطة عند المرور حتى يشيلوها هذه المشكلة يجب وضع حل في حينها وليس باالذهاب لمراجعة المرور الخايس
لن يتحرك المواطن من أمام الإشارة والمخالفة ب 3000 ريال وش يضمن لي حذفها نمشي في السليم والإسعاف والمطافي اوجدوا لهم حل عند الإشارات ودمتم
يارجال والله ماتحرك القاع المدني والاسعاف يديرون أنفسهم ولا اتمرمط عند المرور
4 شهور عشان اسقٔط المخالفة .
الله لا يهينهم ينتظرون مثلنا وش معجلهم ؟
الحرايق وكذا تطفى بعد وصول المدني .
والمواكب الرسمية ينتظرون مثلنا .
وين المشكلة ؟ مااشوف اي سبب لقطع الاشارة .
يعني انا اتمرمط في المشاوير رايح جاي علشان من هاذي مشكلة المرور ويتحملها المرور يشوف له أليه للمشكله ذي الواحد عجزان في مراجعاته تبيه يراجع المرور رايح جاي
لا احد يصدقك
من يصدقك
من يصدق
لو بيتنا ينحرق م قطعت الاشاره تحكمو في الاشاره افضل حل
فعلآ حتى رد المتحدث عن هذي الحاله يخلي الواحد ينتظر الين مايشتغل الضوء الأخضر مالي ومال المراجعات واستأذن من دوامي عشان ارجع هيئة الفصل والشغله بتطول
لن تاخذ من المرور لا حق ولا باطل ونسبة الغاء المخافه 0% ونسبة تسدد المخافة 100% فلاتقطع الاشارة وعلى المرور الفاشل اجاد حل فالمواطن جيبة ليس بنك .
يعني نروح المرور ونضيع وقتنا وهذا يحتاج اجراءات مطوله حتى يالغاء المخالفة
طيب اين رجال المرور يفسح المجال الحركه امام الاشارة.
طيب ادا نجم يهتم الحوادث المرورية. وانتم ماذا باقي لكم الاهتمام الحركة
كل البلدان الحديثة تكون طريق طوارئ في الشوراع الرئيسية والشوارع التي لها اشارة ضوئيه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
صباح الخير جميعاً
اما بالنسبه لي انا لو صار معي كذا اقطع الاشارة وارجع ادارة المرور
قال الله تعالى – وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً .
الانتظار دقيقة ولا مراجعة المرور ايام
المرور لاحد يصدقه انا عندي حل اذا شفت مثل كذا حط لاصق على لوحة المركبه واقطع الاشاره عشان تخدم الطواري وتفك نفسك من المخالفات اهم شي اللاصق ملازمك للطوارى
يينتظر دقايق
ولا اتمرمط انا اسبوعين
رايح جاي على المرور ويبي يقولون سدد اول وتعال قدم اعتراض
طيب المرور سبق واخبر بأن يمكن للمرور رؤية ٥ او ١٠ ثواني بعد او قبل ما تقطع الاشاره
قبل تصوير المخالفه
اذا الاسعاف بأخر الاشاره يبي له اكثر من دقيقه عشان يمر وتصوره الكاميره
واذا فتحت يوم جاء
وش ذنبي
الحل سهل جداً
جهاز في كل اشاراة ساهر للتحكم عن بعد بالاشاره
ويصرف للمطافي وسيارات الاسعاف
هات ما يثبت بأن لديك عدد سيارات اسعاف للمرور واستلم جهازك
واعتقد هذا مطبق في اغلب دول العالم
مسوين شباب الماجستير بجامعة الدمام جهاز مثل اللي تقول ومسلمينه
وانسحب عليهم مثل ما بينسحب عليك ان قطعت الاشارة
فكونا من مراجعة المرور واخيرآ تضاعف القسيمه
والله اني اقعد مكاني وماتحرك ولااتمرمط في دهاليز ادارات المرور لان لي صديق جات عليه مخالفه وماعندك ماعند جدتي
ما اقطع الإشارة الدفاع المدني ما عندة أمر لكن ساهر بأمر مشدد صح ينتظر الدفاع شوي حتى تتغير الأنظمة
الحل وضع الاسعاف والمطافي على دباب اسرع واسهل واخف🦁
هههههه حلوه هذي
ياجماعه محد ميت دون يومه انتبهو من قطع الاشاره مهما حصل انا متمرمط بمخالفه مهي علي والحين سددتها ولا ابلش بالمراجعات
خسارة مراجعة المرور مشاوير ومرمطه اعلى من دفع قيمة المخالفه ويمكن في النهايه كا يمسحونها تدفع مرتين ليش مايكون هناك موقع خاص للاعتراضات في الانترنت ترون حنى داخلين على ٢٠١٧
مشكلة الناس مع مراجعة هيئة الفصل انواع البهذله
المرور افشل قطاع حكومي
والله ان الشوارع اللي فيها مرور ينضم اسوأ حالا من الشوارع اللي مافيها مرور
يجب إلغاء المرور وتسليمه إلى شركات مدنية تعمل بأحترافيه وبقواعد علمية وليس بمزاجية
صدقت
اشهد انهم يحلمون افسح الطريق وخذ 3000ريال غرامة
اسف خليه يحرق الارواح ولا يحرق تعب الشهر و مرمطة المرور
لا وايش يقولك تراجع في المدينه اللي فيها المخالفه فرضا انا من جده ووخرت عن الدفاع المدني في الرياض ارسافر الرياض عشان اراجع المرور هناك يا اخوان ترى عندنا عقول محد فاضيلك يامدير المرور
وضع جهاز خاص لدى مركبات الدفاع والمرور يتيح لهم ضاءت الاون الخضر عند حاجتهم لذلك وتنتهى المشكله …
غير صحيح حذف المخالفه
انا دفعت ثلاثة الاف ريال. نص الراتب
والسبب الدفاع المدني قطع علينا الشارع ووقفنا بنص الطريق وصورتنا الكميرا
مثل مافيه برمجه لكاميرات ساهر يحطون برمجه للاشارات تفتح في هذه الحالات اذ فيه
ياناس يعطونك قسيمة حزام امان وانت ماتدري في امان الله
بالفعل يجب ايجاد حل من ادارة المرور
اما اذا كان الدفاع المدني خلفك اى في نفس المسار هذا مايقصد طيب قد يغير المسار وتضيع مع المرور وردد ياليل مطولك رفعنا خاطبنا راجعنا واخر شي تدبل وسدد لان لايوجد توجيه صريح من ادارة المرور كلها اجتهادات فرديه .
الحل من الادارة العامه للمرور يوضع جهاز في عامود الاشارة بحيث تفك للطواري اكتروني او توجيه صريح يحمي المواطن والمقيم من المخالفه لان اروح الناس كذلك تحتاج سرعة الانقاذ في اقصر وقت
ليه تراجعوا عند المرور
غطوا اللوحه واقطع الاشاره
لا مخالفه وانقذت روح
طيب لماذا لا يكون بالاشاره زر تحكم يتم ضغطه عند الضروره لتفتح بالضوء الاخضر في الحالات الطارئة اما اقطع الاساره وبعدين اروح اطالب شوف غيرها
في وجهة نظري انا المواكب قدوة للجميع
ابسط منع الوقوف يمين الاشارة واي شخص يقفل اليمين يخالف من المرور
وحنا ناقضين مخالفات يركبون جهاز بالاشاره واذا جا الدفاع المدني او الاسعاف يفتح الاشارة من عنده هاذا افضل حل
حسبنا الله ونعم الوكيل ع كل ظالم
والله ما اطلع سلامات ٣٠٠٠ ريال نص راتبي يروح
يقولك لو يبون يحلونها حلوها خلال خمس دقايق يعني تنسيق بين ساهر والدفاع المدني او الموكب سهله
بس الشماعه لازم المواطن هو الي ياخذها
دام فيها مراجعات مرمطه
لا والله ينتظر الله لايهينه ولا يطلع رصيف ولا يبدر نفسه ،،
عندي مخلفه تدبلت وهي من عام 1428 وساهر ماجاء الا في 1431 وتمرمط الين دخت واخرتها سددتها
هو فيه حلين
الاول ربط الاشارات بنظام الكتروني ويزود به الاجهزة الامنية
الحل الثاني اذا انتم جادين ليش تمرمطونا بالمراجعات
حطوا نظام الكتروني يرفع المتضرر اعتراضه منه ويتابعه
انشهد أفضل حل
هههههه عشان تعاملكم يا المرور والله مافسح المجال حتى لو اضمن تشيلون القسيه
المشكلة لو مشيت انت واخذت المخالفة والسيارات اللي وراك مامشيت وساهر ماصور سيارة الدفاع المدني وهي معدية
يعني اكلت المخالفة ولا تحرك الدفاع المدني
مو جديد انه المواطن هو شماعة فشل التنسيق بين القطاعات الحكومية
والله انا متمرمط ساري ثلاث شهور عشان مختلفه ماهي لي سددتها وقالو عشرين يوم وتنزل في حسابك سدد وارفع خطاب ويعطيك حسبي الله من تاريخ ١٩/١/١٤٣٨ والى الحين وما متمرمط وكل مااراجع يقولون ماجة من المدينه المنوره وانا ساكن في الرياض حسبي الله فيهم ونظامهم
هناك برنامج مرتبط بغرف العمليات يقوم بفتح الاشارة عند وصول سيارة الطواري ويقفلها عبر كميرات مراقبة
لماذا لاتتبعوا هذا النظام
اما اني اقطع اشارة واخذ مخالفة ب 6000 ريال معصي والله يجلس الدفاع المدني والاسعاف والموكب لحد ماتفتح الاشارة وكلنا نمشي بالنظام يا ادارة المرور