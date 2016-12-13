 وفاة طالبتين بكلية في رجال ألمع جراء حادث مروع (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة طالبتين بكلية في رجال ألمع جراء حادث مروع (صور)

3
وفاة طالبتين بكلية في رجال ألمع جراء حادث مروع (صور)

تواصل- عسير:

توفيت طالبتان، من كلية التربية في محافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير، اليوم الأحد، في حادث مروري مروع على طريق سحرال عاصم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للسيارة بعد الحادث المروع، الذي تسبب أيضا في وفاة سائقهن.

screenshot_3 screenshot_2

شاهد ايضا

«التعليم»: 6 فرص تُعيد للطالب درجاته المفقودة

«التعليم»: 6 فرص تُعيد للطالب درجاته المفقودة

«الوطني الفلسطيني» يُرحّب بقرار مجلس الأمن لوقف الاستيطان

«الوطني الفلسطيني» يُرحّب بقرار مجلس الأمن لوقف الاستيطان

«الأرصاد» تُنبّه: أتربة وتدني للرؤية بالرياض والقصيم

«الأرصاد» تُنبّه: أتربة وتدني للرؤية بالرياض والقصيم

نظام الأسد يُخفي جثامين أكثر من 456 لاجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب

نظام الأسد يُخفي جثامين أكثر من 456 لاجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب

٣ تعليقات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>