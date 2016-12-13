وفاة طالبتين بكلية في رجال ألمع جراء حادث مروع (صور)

تواصل- عسير:

توفيت طالبتان، من كلية التربية في محافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير، اليوم الأحد، في حادث مروري مروع على طريق سحرال عاصم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للسيارة بعد الحادث المروع، الذي تسبب أيضا في وفاة سائقهن.