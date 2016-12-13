يُعلق عليها المفتي.. ندوة عن «الشائعات والأكاذيب» بالمجتمع في جامع الإمام تركي غداً

تواصل- خالد العبدالله:

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ممثلاً في الإدارة العامة لمركز الدعوة والإرشاد وشؤون الدعوة بمنطقة الرياض، ندوة بعنوان: “الأخطاء والأضرار المترتبة على نشر الشائعات والأكاذيب بين أفراد المجتمع”، غدًا، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في وسط مدينة الرياض.

ويشارك في هذه الندوة كل من: الشيخ الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر، والشيخ فهد بن سليمان التويجري.

ومن المقرر أن يعلق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، على ما جاء في الندوة، والإجابة على أسئلة واستفسارات الحاضرين.