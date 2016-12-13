بالفيديو.. إسلام 20 من ذوي المهتدين الجدد بحملة حج «دعوي البطحاء»

تواصل – خالد الغفيري:

أشهر 20 فردا من أهالي المسلمين الجدد بحملة حج المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليا بالبطحاء وذلك عبر مكالمات هاتفية مع ذويهم من مشعر منى.

وبيّن نائب رئيس مجلس إدارة المكتب المشرف على حملة الحج الشيخ نوح القرين أن المكتب سير حملة حج لـ250 فرداً من المسلمين الجدد التي حطت رحالها بمشعر منى منذ وقت مبكر من أجل تنظيم برنامج دعوي متكامل يتكون من دورة شرعية متكاملة للحجاج بالإضافة إلى برنامج آخر يؤهلهم أن يكونوا دعاة نافعين بلغاتهم.

وأضاف القرين في حديثه لـ”تواصل”: أن البرنامج يتضمن مكالمات هاتفية تجمع الحجاج بأهاليهم من غير المسلمين ينقلون لهم مشاعرهم ويدعونهم للإسلام قبل أن تنتقل المكالمة بعد ذلك لأحد الدعاة الماهرين الذي يتولى شرح الإسلام لهم وتلقينهم الشهادة بعد ذلك,

وقد أسفرت – بفضل الله – هذه الجهود عن إسلام 20 فرداً من ذوي الحجاج في مشاهد مؤثرة كان من بينها إسلام عائلة كاملة.