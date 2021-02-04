الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بينها 3 مراكز شهيرة..أمانة جدة تغلق 104 منشآت تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية

بينها 3 مراكز شهيرة..أمانة جدة تغلق 104 منشآت تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية
0

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت أمانة جدة أمس 104 منشآت تجارية، منها ثلاثة مراكز كبيرة مخالفة لتعليمات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال الجولات الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي أن الفرق الميدانية نفذت 380 جولة تفتيشية من خلال البلديات الفرعية، مشيرا إلى أن الأمانة أعدت خططاً لتنفيذ حملات ميدانية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على التزام المنشآت، مؤكداً استمرارا الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا المستجد وعدم تهاون مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة.

مواد ذات صلة

للوقاية من كورونا.. الزكاة والدخل: «توكّلنا» شرطاً لدخول جميع فروعنا

للوقاية من كورونا.. الزكاة والدخل: «توكّلنا» شرطاً لدخول جميع فروعنا

لمنع انتشار كورونا.. نائب أمير الرياض يشدد على تنفيذ كافة «الإجراءات الاحترازية»

لمنع انتشار كورونا.. نائب أمير الرياض يشدد على تنفيذ كافة «الإجراءات الاحترازية»

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 303 إصابات جديدة و297 حالة تعافي و3 وفيات

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 303 إصابات جديدة و297 حالة تعافي و3 وفيات

دراسة: فيروس كورونا قد يهاجم «البنكرياس»

دراسة: فيروس كورونا قد يهاجم «البنكرياس»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>