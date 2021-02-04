لمنع انتشار كورونا.. نائب أمير الرياض يشدد على تنفيذ كافة «الإجراءات الاحترازية»

تواصل – فريق التحرير:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, على ضرورة الالتزام بتوجيه سمو أمير منطقة الرياض بتفعيل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس “كورونا”، وتنفيذ ما صدر عن الجهات المختصة من قرارات للحفاظ على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة.

وشدد نائب أمير الرياض بعد اطلاعه على تقارير اللجنة المشكلة من عدد من القطاعات الحكومية المعنية ممثلة بإمارة الرياض ووزارة الرياضة وأمانة المنطقة وهيئة الترفية ووزارة التجارة ووزارة السياحة ووزارة الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية بالمنطقة وشرطة المنطقة, على ضرورة تكثيف الرقابة والجولات الميدانية لمتابعة مدى الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً على جميع الجهات باتخاذ كل ما من شأنه تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

كما نوه نائب أمير الرياض إلى ضرورة استشعار المسؤولية من الجميع والالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية المعلنة من الجهات المختصة من ارتداء الكمامة والتباعد وتحميل تطبيق توكلنا لمنع تفشي فايروس كورونا.