الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لمنع انتشار كورونا.. نائب أمير الرياض يشدد على تنفيذ كافة «الإجراءات الاحترازية»

لمنع انتشار كورونا.. نائب أمير الرياض يشدد على تنفيذ كافة «الإجراءات الاحترازية»
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, على ضرورة الالتزام بتوجيه سمو أمير منطقة الرياض بتفعيل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس “كورونا”، وتنفيذ ما صدر عن الجهات المختصة من قرارات للحفاظ على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة.

وشدد نائب أمير الرياض بعد اطلاعه على تقارير اللجنة المشكلة من عدد من القطاعات الحكومية المعنية ممثلة بإمارة الرياض ووزارة الرياضة وأمانة المنطقة وهيئة الترفية ووزارة التجارة ووزارة السياحة ووزارة الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية بالمنطقة وشرطة المنطقة, على ضرورة تكثيف الرقابة والجولات الميدانية لمتابعة مدى الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً على جميع الجهات باتخاذ كل ما من شأنه تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

كما نوه نائب أمير الرياض إلى ضرورة استشعار المسؤولية من الجميع والالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية المعلنة من الجهات المختصة من ارتداء الكمامة والتباعد وتحميل تطبيق توكلنا لمنع تفشي فايروس كورونا.

 

مواد ذات صلة

للوقاية من كورونا.. الزكاة والدخل: «توكّلنا» شرطاً لدخول جميع فروعنا

للوقاية من كورونا.. الزكاة والدخل: «توكّلنا» شرطاً لدخول جميع فروعنا

بينها 3 مراكز شهيرة..أمانة جدة تغلق 104 منشآت تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية

بينها 3 مراكز شهيرة..أمانة جدة تغلق 104 منشآت تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 303 إصابات جديدة و297 حالة تعافي و3 وفيات

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 303 إصابات جديدة و297 حالة تعافي و3 وفيات

دراسة: فيروس كورونا قد يهاجم «البنكرياس»

دراسة: فيروس كورونا قد يهاجم «البنكرياس»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>