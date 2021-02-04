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أكاديمي يحذر من إعلانات «مندوب حوالات».. نصب واحتيال والمواطن الضحية (فيديو)

أكاديمي يحذر من إعلانات «مندوب حوالات».. نصب واحتيال والمواطن الضحية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر فهد البقمي الأكاديمي المهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية وحاصل على وسام حماية المستهلك، من الإعلانات الوهمية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف النصب والاحتيال على المواطنين من خلال حساباتهم البنكية.

وقال البقمي، عبر حسابه في “تويتر”، إن هذه الإعلانات ورطت الكثير من المواطنين في دوامة من المشاكل والقضايا لا حصر لها، حيث يتم إيهام المواطن أنه توظف بالفعل بينما تكون الوظيفة وهمية والهدف منها الحصول على بيانات المواطن البنكية وتسوية حوالات من خلالها لحسابات خارج المملكة.

وتابع البقمي أن هذه الإعلانات أو هذا النوع من الوظائف يسمى “مندوب حوالات داخلية وخارجية”، ويتم خداع المواطن براتب وهمي وربما يحصل على دفعة مقدماً، ليتم الحصول على بياناته البنكية وتسوية حوالات من خلالها وفي النهاية يتم تحويل هذه الحوالات إلى خارج البلاد في حسابات هؤلاء اللصوص.

وأضاف فهد البقمي: أنه في حالة اكتشاف عمليات النصب هذه يكون المواطن أو الموظف السعودي هو الضحية الذي لا يدري أنه تم التغرير به ولم يتم توظيفه، وإنما تم استغلاله لتحويل الأموال إلى خارج البلاد”.

 

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