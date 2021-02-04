السجن 20 عاماً لدبلوماسي إيراني تورط في التخطيط لتفجير اجتماع للمعارضة  

تواصل- وكالات:

أصدرت محكمة أنتويرب في بلجيكا اليوم الخميس، حكما بالسجن 20 عاما على الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم” أن المحاكمة جاءت عقب إدانته بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة في فرنسا عام 2018

وذكر الادعاء البلجيكي إن أسد الله أسدي، الدبلوماسي المقيم في فيينا، أدين بالشروع في عمل إرهابي بعد أن أحبطت الشرطة الألمانية والفرنسية والبلجيكية مخططا لتفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالقرب من باريس في يونيو 2018.

وكان الادعاء العام البلجيكي طلب هذه العقوبة القصوى خلال المحاكمة التي جرت في نهاية نوفمبر الماضي في المحكمة الجنائية للمدينة الساحلية الفلمنكية.