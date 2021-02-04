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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بعد ظهور مشكلة تقنية مؤقتة.. تنبيه مهم من «توكلنا» لجميع المسجلين

بعد ظهور مشكلة تقنية مؤقتة.. تنبيه مهم من «توكلنا» لجميع المسجلين
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تواصل – واس:

أوضحت إدارة تطبيق “توكلنا” في بيان إلحاقي، أن التطبيق يواجه حاليًّا مشكلة تقنية مؤقتة ولحين استكمال الإصلاحات الفنيّة للتطبيق سيتم إرسال رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر.

وبينت الإدارة أن الرسالة تعد حلًّا مؤقتًا ومعتمدًا يتيح للجهات المُشرفة تطبيق الإجراءات الاحترازيّة التأكد من الحالة الصحية للمستخدم, وتحوي الرسالة (1) المعلومات التالية: ( الاسم , رقم الهوية , الحالة الصحية , صالحة لغاية).

ودعت إدارة التطبيق الجميع إلى متابعة حسابات “تطبيق توكلنا” في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص, مقدمة الشكر لجميع مستخدمي التطبيق لوعيهم الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

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