الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مقطع متداول.. قائد «شيول» يتجاوز رصيف أحد الطرق بالرياض

مقطع متداول.. قائد «شيول» يتجاوز رصيف أحد الطرق بالرياض
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لقائد مركبة “شيول” وهو يتجاوز رصيف أحد الطرق بطريقة تعرض المركبات الأخرى العابرة للطريق للخطر.

ويظهر المقطع الشيول وهو يتجاوز الرصيف للعبور للجهة الأخرى من الطريق المتواجد عند تقاطع طريق السلطان قابوس مع الشيخ عيسى في حي المعيزيلة شرق الرياض.

 

 

 

مواد ذات صلة

شرطة الرياض: القبض على مواطنيْن استوليا على مركبة بالقوة لاستخدامها في جرائم السطو

شرطة الرياض: القبض على مواطنيْن استوليا على مركبة بالقوة لاستخدامها في جرائم السطو

«مرور الرياض» يضبط قائد مركبة متهور اصطدم بعدد من السيارات بالدائري الجنوبي

«مرور الرياض» يضبط قائد مركبة متهور اصطدم بعدد من السيارات بالدائري الجنوبي

الديوان الملكي: وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز

استشاري أمراض معدية: لقاحات كورونا فعالة مع جميع الأعمار

استشاري أمراض معدية: لقاحات كورونا فعالة مع جميع الأعمار

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>