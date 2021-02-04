مقطع متداول.. قائد «شيول» يتجاوز رصيف أحد الطرق بالرياض

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لقائد مركبة “شيول” وهو يتجاوز رصيف أحد الطرق بطريقة تعرض المركبات الأخرى العابرة للطريق للخطر.

ويظهر المقطع الشيول وهو يتجاوز الرصيف للعبور للجهة الأخرى من الطريق المتواجد عند تقاطع طريق السلطان قابوس مع الشيخ عيسى في حي المعيزيلة شرق الرياض.