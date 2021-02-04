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«التعليم» تعلن استئناف التقديم على برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات

«التعليم» تعلن استئناف التقديم على برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، استئناف إجراءات التقديم على برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات “استهداف” في مرحلته الثانية .

وأوضحت أن التقديم على البرنامج سيكون ابتداءً من 9 رجب 1442هـ عبر ⁧نظام فارس ⁩، بهدف تأهيل عدد من شاغلي الوظائف التعليمية، من خلال ابتعاثهم لدراسة الماجستير في جامعات متميزة عالمياً.

وكانت الوزارة قد أطلقت برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات (استهداف)، الذي يؤهل المرشحين للحصول على درجة الماجستير من أفضل الجامعات العالمية وذلك في تخصصات الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، العلوم، والحاسب الآلي.

ويأتي استحداث برنامج (استهداف) ترجمة لتوجهات الوزارة نحو رفع مستوى الكفاءة المهنية في قطاع التعليم العام، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 انطلاقا من أهمية تطوير شاغلي الوظائف التعليمية (بنين – بنات) في بعض التخصصات.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يتضمن 120 مقعدا للابتعاث بواقع 60 مقعدا للمعلمين و60 مقعدا للمعلمات وذلك في 10 دول تشمل أميركا (25 مقعدا) وأستراليا (15 مقعدا) وبريطانيا (15 مقعدا) والصين (15 مقعدا) واليابان (10 مقاعد) وكوريا الجنوبية (10 مقاعد) وسنغافور (10 مقاعد) وهونغ كونغ (10 مقاعد) وفنلندا (5 مقاعد) ونيوزيلندا (5 مقاعد).

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