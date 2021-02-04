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«لينوفو» تطلق ساعتها الذكية الجديدة «S2».. تعرّف على المزايا

«لينوفو» تطلق ساعتها الذكية الجديدة «S2».. تعرّف على المزايا
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت شركة لينوفو ساعتها الذكية S2 الجديدة، التي تمتاز بالعديد من الوظائف الصحية.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية S2 الجديدة تأتي مزودة بمستشعر لقياس معدل ضربات القلب طوال اليوم، مع إمكانية تحليل مدى جودة النوم.

كما تشتمل الساعة الذكية على عداد للخطوات لتسجيل الخطوات، التي تم قطعها خلال اليوم، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الأنشطة الرياضية.

وتأتي الساعة الذكية الجديدة مزودة بشاشة قياس 1.4 بوصة بدقة وضوح 240×240 بيكسل، ويبلغ وزنها 50 غراماً، في حين يبلغ سُمكها 9.9 ملم.

وبالاقتران مع الهاتف الذكي تتيح الساعة أيضاً إمكانية عرض الإخطارات الواردة واستعمال الكاميرا.

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