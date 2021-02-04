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بالصور.. «السديس» يدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن

بالصور.. «السديس» يدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن
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تواصل – واس:

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، عربات نقل المعتمرين والمصلين من كبار السن بالمسجد الحرام.

وأوضح أن هذه العربات تهدف إلى تسهيل حركة المعتمرين وكبار السن داخل ساحات المسجد الحرام بكل يسر وسهولة، وهي من الخدمات التي تسعى الرئاسة لتطويرها.

وأكد أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بها عبر تعقيمها باستمرار، وتطبيق التباعد في المسارات الخاصة بها، مبيناً أن الرئاسة خصصت عدداً من النقاط التي تسهم في تنقل المعتمرين من نقاط الدخول إلى الخروج.

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