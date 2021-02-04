شرطة الرياض: ضبط مواطن اعتدى على شخص ووضعه بالقوة في الصندوق الخلفي للمركبة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن، بعد الاعتداء على قائد مركبة شرق الرياض، حيث وضعه بالقوة في الصندوق الخلفي للسيارة، وقام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت شرطة الرياض عبر مقطع فيديو نشره حساب سناب الداخلية، أنه تم القبض على المواطن، وهو في العقد الثاني من العمر، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطعاً مصوراً، أظهر اعتداء شخص على قائد سيارة شرق الرياض، وأرغمه على الركوب في الصندوق الخلفي للسيارة وسلب هاتفه.