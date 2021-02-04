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«العدل» تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية

«العدل» تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية
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تواصل – فريق التحرير :

أتاحت وزارة العدل للعموم الاطلاع على جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف وجميع الأحكام التجارية الصادرة من المحكمة العليا عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

وأوضح مدير عام مركز البحوث الدكتور بشار المفدى أن نشر جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف والصادرة من المحكمة العليا؛ يأتي في سياق نشر التطبيقات العملية للمنازعات التجارية وما استقرت عليه مبادئ القضاء التجاري، وإبراز أدواته التشريعية والإجرائية.

وبين بشار أنه يمكن الاطلاع على الأحكام التجارية من خلالبوابة الوزارة، واختيار “الوزارة”، ثم ” مركز البحوث”، ثم اختيار ” نشر الأحكام”.

يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه مركز البحوث بالنشر الفوري لجميع الأحكام التجارية، بعد تنقيحها من بيانات أطراف الدعوى بما يكفل المحافظة على خصوصية المتقاضين.

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