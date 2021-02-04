وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري عيون (الرياض).

– مدير مختبر القسطرة القلبية (الرياض).

– مساعد قانوني (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– مهندس أجهزة طبية ثانٍ (جدة).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف :هنا.