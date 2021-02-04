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مصادر: «المحكمة العليا» تستثني أعضاء النيابة من الحضور للشهادة أمام المحاكم

مصادر: «المحكمة العليا» تستثني أعضاء النيابة من الحضور للشهادة أمام المحاكم
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر، عن صدور موافقة الهيئة العامة للمحكمة العليا على استثناء أعضاء النيابة من الحضور أمام المحاكم للشهادة على الخصوم المتقاضين، وفي حالة حاجة القاضي إلى أعضاء النيابة يتم الكتابة إليهم عن كل ما يستلزمه النظر القضائي.

وقالت المصادر وفقاً لـ «عكاظ» ، إن توجيهات صدرت إلى المحكمة العليا للنظر في تعديل المبدأ القضائي وعقب الدراسة أقرت الهيئة العامة للمحكمة العليا تعديل النص القضائي ليكون كالتالي «إذا كانت أدلة الإثبات التي جرى الاستناد إليها في الدعوى تتصل بأعمال من باشروا إجراءات الضبط والقبض والتحقيق، فللقاضي طلب حضورهم متى أمكن ذلك، ويستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة فيكتفى بالكتابة إليهم عن كل ما يستلزمه النظر القضائي، ويراعى في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية».

ويأتي قرار المحكمة العليا في إطار إضفاء الصفة القضائية لأعمال النيابة العامة، وتماشيًا مع القواعد والمبادئ النظامية بما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية.

وكانت اللجنة العامة لمجلس الوزراء قد طلبت من المحكمة العليا النظر في قرارها السابق، الذي كان يتيح للقاضي طلب مثول أعضاء النيابة العامة أمامه للشهادة، وذلك نظرًا لما جدّ من اعتبارات تتعلق بإضفاء الصفة القضائية على أعمال التحقيق والادعاء العام، واستقلال النيابة العامة التام في مزاولة مهامها.

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