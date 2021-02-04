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«مرور الرياض» يضبط قائد مركبة متهور اصطدم بعدد من السيارات بالدائري الجنوبي

«مرور الرياض» يضبط قائد مركبة متهور اصطدم بعدد من السيارات بالدائري الجنوبي
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الإدارة العامة للمروربمنطقة الرياض، من القبض على قائد مركبة اصطدم بعدد من المركبات بالطريق الدائري الجنوبي وفرّ من موقع الحادث.

وأوضحت إدارة المرور في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الخميس، أنه تم القبض على قائد المركبة، وجري استكمال إجراءات الحادث وتطبيق المخالفات المقررة بحقه وفقاً لنظام المرور.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر قيام قائد المركبة بصدم بعض المركبات بصورة متعمدة،وأجبر قائد المركبة المتهور إحدى السيارات على الخروج عن الطريق بمضايقتها، وبعد عودتها مجدداً إلى الطريق قام بصدمها.

 

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