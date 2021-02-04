الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«القوات المشتركة»: القبض على خلية حوثية نفذت 20 عملية إرهابية باليمن

«القوات المشتركة»: القبض على خلية حوثية نفذت 20 عملية إرهابية باليمن
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، تفاصيل عملية نوعية أسفرت عن إسقاط خلية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية متخصصة في زراعة وتفجير العبوات الناسفة في مديريتي المخا والخوخة بالساحل الغربي.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان صحافي، وزعه مساء الأربعاء، أن جهداً استخباراتياً قادته شعبة الاستخبارات في المقاومة الوطنية تكلل بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد عناصر الخلية الإرهابية في تاريخ 16 ديسمبر 2020 بعد مداهمة منزل ومزرعة شرق المخا ، بحسب العربية نت .

وأضاف البيان، أن عملية رصد وتتبع استمرت قرابة شهر أسفرت عن الإيقاع بستة من عناصر الخلية المكونة من تسعة عناصر، فيما لا يزال اثنان من عناصرها فارين.

وأشار إلى أن أفراد الخلية أدلوا باعترافات خطيرة عن عملية استدراجهم وتجنيدهم والتدريبات التي تلقوها على يد خبراء حوثيين في زراعة وتفجير العبوات الناسفة وتحديد المواقع، وعن العمليات الإرهابية التي نفذت في مديريتي الخوخة والمخا.

وبحسب البيان فقد أقر أفراد الخلية بمسؤوليتهم عن أكثر من 20 عملية إرهابية استهدفت أسواقا ومنشآت عامة وخاصة والطرق الرئيسية؛ راح ضحيتها مدنيون أبرياء، وتسببت بأضرار مادية جسيمة.

وكشفت اعترافات أفراد الخلية عن تلقيهم مبالغ مالية لتنفيذ مخطط حوثي لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل الغربي واستهداف القوات المشتركة والمواطنين والإخلال بالسكينة العامة، بالإضافة إلى تلقيهم أوامر باستهداف فعالية إحياء الذكرى الثالثة لمقتل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، والتي أقيمت في مدرسة الزهراء بمدينة المخا بتاريخ 4 ديسمبر 2020.

مواد ذات صلة

23 منظمة يمنية تطالب المجتمع الدولي بعزل الحوثي

23 منظمة يمنية تطالب المجتمع الدولي بعزل الحوثي

منظمة حقوقية تتهم ميلشيا الحوثي الإرهابية بتعذيب 200 امرأة بالمعتقلات

منظمة حقوقية تتهم ميلشيا الحوثي الإرهابية بتعذيب 200 امرأة بالمعتقلات

بريطانيا تدين «هجوم الرياض»: نقف مع المملكة ضد كل من يحاول المساس بأمنها

بريطانيا تدين «هجوم الرياض»: نقف مع المملكة ضد كل من يحاول المساس بأمنها

«قوات التحالف»: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه الرياض 

«قوات التحالف»: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه الرياض 

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>