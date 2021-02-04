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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع القدية

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع القدية
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير البناء.

– مدير/ قائد الرسومات.

– مساعد مدير ضمان الجودة.

– مدير أول أنظمة الصوت.

– مدير جسور البناء.

– مدير أول ركوب الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.

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