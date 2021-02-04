وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع القدية

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير البناء.

– مدير/ قائد الرسومات.

– مساعد مدير ضمان الجودة.

– مدير أول أنظمة الصوت.

– مدير جسور البناء.

– مدير أول ركوب الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.