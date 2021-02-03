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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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3 نصائح ذهبية لمرضى السكري للوقاية من «العمى»

3 نصائح ذهبية لمرضى السكري للوقاية من «العمى»
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الدكتور ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، نصائح مهمة لمرضى السكري من النوع الأول، للوقاية من مخاطر اعتلال الشبكية والنزيف داخل العين.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر: إن التحكم الجيد في سكر الدم، وضغط الدم، والدهون الثلاثية، يقلل أو يمنع احتمال اعتلال شبكية العين والنزيف داخل العين والعمى لا قدر الله بنسبة 90٪ للمصابين بداء السكري من النوع الأول.. ودمتم بصحة”.

 

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