3 نصائح ذهبية لمرضى السكري للوقاية من «العمى»

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وجه الدكتور ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، نصائح مهمة لمرضى السكري من النوع الأول، للوقاية من مخاطر اعتلال الشبكية والنزيف داخل العين.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر: إن التحكم الجيد في سكر الدم، وضغط الدم، والدهون الثلاثية، يقلل أو يمنع احتمال اعتلال شبكية العين والنزيف داخل العين والعمى لا قدر الله بنسبة 90٪ للمصابين بداء السكري من النوع الأول.. ودمتم بصحة”.