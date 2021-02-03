أمطار غزيرة على معظم المناطق.. و«المدني» يحذر برسائل هاتفية

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين من خطورة الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، بسبب توقع هطول أمطار غزيرة ابتداء من مساء اليوم الأربعاء، وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت الإدارة، في رسالة عبر جوالات المواطنين، إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة اعتباراً من هذا اليوم الأربعاء الموافق 1442/06/21هـ إلى يوم الجمعة الموافق 1442/06/24هـ والدفاع المدني يهيب بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والتزام تعليماته .. جعلها الله امطار خير وبركة.. تعاونكم هدفنا … وسلامتكم غايتنا”.

يذكر أنالمركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية تمتد الى مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والاجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وغرب المملكة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة 35 درجة مئوية، بينما تسجل كل من طريف القريات 10 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.