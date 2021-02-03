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توضيح من «الشؤون البلدية» بشأن قرار تصحيح أوضاع منشآت التزيين النسائي

توضيح من «الشؤون البلدية» بشأن قرار تصحيح أوضاع منشآت التزيين النسائي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تفاصيل قرار إمهال صوالين التزيين النسائي داخل الأحياء السكنية مهلة عامين لنقلها إلى شوارع تجارية.

وقالت وزارة الشؤون البلدية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه إشارة الى ما تم تداوله عن إمهال صوالين التزيين النسائي داخل الأحياء السكنية مهلة عامين لنقلها إلى شوارع تجارية، نوضح أن قرار معالي الوزير الصادر في ٢٨ /١/ ١٤٤٢هـ نص “على المنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها خلال سنة من تاريخ اصدار القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة هذا النشاط”.

 

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