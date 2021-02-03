الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة محذراً من التهاون: فيروس كورونا لم ينته بعد (فيديو)

مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة محذراً من التهاون: فيروس كورونا لم ينته بعد (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، د. أحمد حقوي، أن فيروس كورونا لم ينته بعد، محذرا من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يتفاقم الوضع داخل المملكة.

وأضاف “حقوي” خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”: “تلاحظ ارتفاع نسبة إصابات كوفيد 19 خلال الفترة الماضية، وتضاعف منحى التصاعد بنسة 200 % مقارنة بأقل نقطة في بداية شهر يناير هذا العام، وكذلك ارتفع عن نهاية العام الماضي.

وأشار إلى رصد الوزارة زيادة في التهاون بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحتياطات الاحترازية وزيادة السلوكيات المخالفة للإجراءات الوقائية، ما تسبب في زيادة حدة الإصابات وعدد الحالات الإيجابية.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود وزيادة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتضاعفت مسؤولية المجتمع للالتزام بالإجراءات الوقائية، لتفادي تفاقم الوضوع وتفشي الفيروس داخل المجتمع.

وأكد مدير مكافحة الأمراض المعدية بالوزارة أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وينتهز فرصة التراخي والتهاون في الإجراءات الوقائية ليعود بموجة ثانية.

 

مواد ذات صلة

وقف دخول غير المواطنين وإغلاق النوادي ومراكز التسوق.. قرارات كويتية جديدة

وقف دخول غير المواطنين وإغلاق النوادي ومراكز التسوق.. قرارات كويتية جديدة

«توكلنا» يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت في انقطاع الخدمة

«توكلنا» يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت في انقطاع الخدمة

«الطيران المدني» تصدر تعليمات بشأن تعليق دخول القادمين من 20 دولة

«الطيران المدني» تصدر تعليمات بشأن تعليق دخول القادمين من 20 دولة

تعليق دخول المملكة من 20 دولة يدخل حيز التنفيذ

تعليق دخول المملكة من 20 دولة يدخل حيز التنفيذ

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>