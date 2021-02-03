مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة محذراً من التهاون: فيروس كورونا لم ينته بعد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، د. أحمد حقوي، أن فيروس كورونا لم ينته بعد، محذرا من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يتفاقم الوضع داخل المملكة.

وأضاف “حقوي” خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”: “تلاحظ ارتفاع نسبة إصابات كوفيد 19 خلال الفترة الماضية، وتضاعف منحى التصاعد بنسة 200 % مقارنة بأقل نقطة في بداية شهر يناير هذا العام، وكذلك ارتفع عن نهاية العام الماضي.

وأشار إلى رصد الوزارة زيادة في التهاون بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحتياطات الاحترازية وزيادة السلوكيات المخالفة للإجراءات الوقائية، ما تسبب في زيادة حدة الإصابات وعدد الحالات الإيجابية.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود وزيادة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتضاعفت مسؤولية المجتمع للالتزام بالإجراءات الوقائية، لتفادي تفاقم الوضوع وتفشي الفيروس داخل المجتمع.

وأكد مدير مكافحة الأمراض المعدية بالوزارة أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وينتهز فرصة التراخي والتهاون في الإجراءات الوقائية ليعود بموجة ثانية.