ضبط شخصين امتهنا سرقة المركبات في «الجموم»

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تمكنت شرطة منطقة مكة، مساء الأربعاء، من إلقاء القبض على شخصين قاموا بسرقة المركبات في عدد من الأحياء؟

وصرَّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم من القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة المركبات في عدد من الأحياء.

وأضاف الغامدي أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.