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الرياض.. ضبط شخص اعتدى على فني لصيانة خدمات الاتصالات

الرياض.. ضبط شخص اعتدى على فني لصيانة خدمات الاتصالات
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، من ضبط شخص اعتدى على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات.

وصرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بالتعدي على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه، مواطن في العقد السادس من العمر.

وأضاف الرائد خالد الكريديس، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، كما تم إخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في معاناته من اعتلالات نفسية.

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