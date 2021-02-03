أيهما أولى للمَّدين.. الزواج أولاً أم سداد الدين؟.. «المفتي» يجيب

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نشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم الأربعاء، مقطعا صوتيا أوضح فيه سماحة المفتي العام للمملكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الحكم الشرعي فيمن عليه ديون ويرغب في الزواج.

وقال سماحة المفتي، إن الحكم يختلف باختلاف الحالة، فإذا كان أهل الدين لا يطالبونك به حالاً، ويرضون بالتأجيل وأنت تريد الزواج فتزوج.

جاء ذلك رداً على شاب يسأل عن وجوب سداد الديون أولاً ثم الزواج، حيث قال سماحة المفتي “إن الحكم في هذه الحالة يختلف، فإذا سمح لك الدائنون بتأجيل الديون فعليك بالزواج، وأرجو الله أن يعينك على قضاء دينك”.