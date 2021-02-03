«توكلنا» يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت في انقطاع الخدمة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت إدارة تطبيق توكلنا، أن التطبيق يواجه حاليا مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة.

وأشارت إلى أن فريقها التقني يعمل بشكل متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة وسيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للأخذ بالاعتبار اثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتأمل إدارة التطبيق من الجميع متابعة حسابات «تطبيق توكلنا» في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات هذا الخصوص.

ووجهت إدارة تطبيق توكلنا الشكر لجميع مستخدمي التطبيق من جميع القطاعات على استمرارها في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد – 19.