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«الطيران المدني» تصدر تعليمات بشأن تعليق دخول القادمين من 20 دولة

«الطيران المدني» تصدر تعليمات بشأن تعليق دخول القادمين من 20 دولة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الطيران المدني، مساء اليوم الأربعاء، تعليماتها للناقلات الجوية بشأن تعليق دخول المسافرين القادمين إلى المملكة جواً من 20 دولة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية بشأن تحديد بعض الدول التي سيتم تعليق السماح بدخول القاديمن منها إلى المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسيين الصحيين عائلاتهم، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدين تعميما لجميع النفاثلات الجوية العاملة في مطارات الممكلة السعودية، بما فيها ناقلات الطيران العام، يقضي بتعليق الدخول إلى المملكة جواً وبشكل مؤقت مع اتباع الاشتراطات الصحية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وشددت الطيران المدني على بدء تطبيق القرار منذ الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء 21 جمادى الثاني 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يختص بالقادمين من دول (الأرجنتين، الإمارات، ألمانيا، الولايات المتحدة، إندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بريطانيا، تركيا، جنوب إفريقيا، السويد، سويسرا، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، اليابان)، على أن يستثنى من ذلك المواطنين والدبلوماسيين والممارسيين الصحيين وعائلاتهم.

كما يشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول العشرين، خلال الـ 14يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويخضع دخول الأشخاص المستثنين من هذا الحظر للإجراءات الاحترازية، التي تحددها وزارة الصحة السعودية.

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