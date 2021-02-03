«كراني»: غداً يبدأ تلاشي الدفء.. اجتنبوا الأودية

تواصل – فريق التحرير:
توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن يشهد صباح غدٍ الخميس بدء تلاشي الدفء عن المنطقة الشمالية الغربية.
وغرد “كراني” عبر تويتر قائلا: “استعدوا يا أهل الشمال..صباح الغد يبدأ تلاشي الدفا عن الشمالية الغربية، ويبدأ التكون الركامي الرعدي ويمتد على كافة سواحل تبوك”.
وأضاف: “الجمعة يغطي كافة الشمال وتدريجيا الوسطى والغربية والمرتفعات.. تصاحب الحالة أمطار غزيرة، وبرد، وانعدام رؤية، وسيول.. اجتنبوا الأودىة يرعاكم الله”.
📢أستعدوا يا أهل الشمال📢
صباح الغد يبدأ تلاشي الدفا عن الشمالية الغربية ويبدأ التكون الركامي الرعدي ويمتد على كافة سواحل تبوك.. الجمعة يغطي كافة الشمال وتدريجيا الوسطى والغربية والمرتفعات.. تصاحب الحالة أمطار غزيرة+برد+إنعدام رؤية+سيول.. أجتنبوا الأودىة يرعاكم الله..والله أعلمِ.pic.twitter.com/UceMorpqTW
— حسن كراني (@H_M_K_00)February 3, 2021