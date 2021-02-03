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«كراني»: غداً يبدأ تلاشي الدفء.. اجتنبوا الأودية

«كراني»: غداً يبدأ تلاشي الدفء.. اجتنبوا الأودية
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن يشهد صباح غدٍ الخميس بدء تلاشي الدفء عن المنطقة الشمالية الغربية.

وغرد “كراني” عبر تويتر قائلا: “استعدوا يا أهل الشمال..صباح الغد يبدأ تلاشي الدفا عن الشمالية الغربية، ويبدأ التكون الركامي الرعدي ويمتد على كافة سواحل تبوك”.

وأضاف: “الجمعة يغطي كافة الشمال وتدريجيا الوسطى والغربية والمرتفعات.. تصاحب الحالة أمطار غزيرة، وبرد، وانعدام رؤية، وسيول.. اجتنبوا الأودىة يرعاكم الله”.

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