38 وظيفة إدارية وطبية بمستشفى قوى الأمن بمكة

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أعلن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن توفر 38 وظيفة إدارية وطبية شاغرة 2021 م (للرجال والنساء), وفق المسميات التالية:

• الوظائف المتاحة على النحو التالي:

فني مختبر أسنان أخصائي مختبر أسنان مساعد طبيب أسنان مدير ادارة مكافحة العدوى مدير ادارة الخدمات الصيدلانية صيدلي أول صیدلي أول (محاليل وريدية) أخصائي تخطيط المخ والأعصاب أخصائي تقنية قلب أخصائي أشعة أخصائي أشعة فوق صوتية مدير ادارة خدمات المرضى فني مختبر (علم الأمراض) أخصائي تخدير أخصائي علاج تنفسي مساعد إداري (إدارة الشؤون الطبية) فني ترميز طبي أخصائي علاج تنفسي مدير إدارة التمريض مساعد مدير إدارة التمريض مشرف تمريض رئيس تمريض مساعد رئيس تمريض منسق جودة التمريض أخصائي تمريض (رعاية الألم) أخصائي ممرض تدريب سريري منسق تعليم وتدريب (التمريض) أخصائي تمريض (العناية بالجروح) قابلة قانونية أخصائي تمريض مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى أخصائي جودة مخطط أدوية مشرف مستودع (أدوية) مشرف تخطيط مواد طبية مصمم جرافيك مبرمج مساعد اداري إدارة الشؤون الإدارية والمالية

• وأوضح مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، أن فترة التقديم من الخميس 22 / 6 / 1442 هـ الموافق 4 / 2 / 2021 م إلى يوم الخميس 6 / 7 / 1442 هـ الموافق 18 / 2 / 2021 م، ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)،.