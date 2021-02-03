38 وظيفة إدارية وطبية بمستشفى قوى الأمن بمكة

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أعلن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن توفر 38 وظيفة إدارية وطبية شاغرة 2021 م (للرجال والنساء), وفق المسميات التالية:
• الوظائف المتاحة على النحو التالي:
- فني مختبر أسنان
- أخصائي مختبر أسنان
- مساعد طبيب أسنان
- مدير ادارة مكافحة العدوى
- مدير ادارة الخدمات الصيدلانية
- صيدلي أول
- صیدلي أول (محاليل وريدية)
- أخصائي تخطيط المخ والأعصاب
- أخصائي تقنية قلب
- أخصائي أشعة
- أخصائي أشعة فوق صوتية
- مدير ادارة خدمات المرضى
- فني مختبر (علم الأمراض)
- أخصائي تخدير
- أخصائي علاج تنفسي
- مساعد إداري (إدارة الشؤون الطبية)
- فني ترميز طبي
- أخصائي علاج تنفسي
- مدير إدارة التمريض
- مساعد مدير إدارة التمريض
- مشرف تمريض
- رئيس تمريض
- مساعد رئيس تمريض
- منسق جودة التمريض
- أخصائي تمريض (رعاية الألم)
- أخصائي ممرض تدريب سريري
- منسق تعليم وتدريب (التمريض)
- أخصائي تمريض (العناية بالجروح)
- قابلة قانونية
- أخصائي تمريض
- مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى
- أخصائي جودة
- مخطط أدوية
- مشرف مستودع (أدوية)
- مشرف تخطيط مواد طبية
- مصمم جرافيك
- مبرمج
- مساعد اداري إدارة الشؤون الإدارية والمالية
• وأوضح مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، أن فترة التقديم من الخميس 22 / 6 / 1442 هـ الموافق 4 / 2 / 2021 م إلى يوم الخميس 6 / 7 / 1442 هـ الموافق 18 / 2 / 2021 م، ويمكن معرفة التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)،.