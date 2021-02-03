الرياض.. متهور يصدم سيارتين عمداً على الدائري الغربي ويفر هارباً (فيديو)

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وثق مقطع فيديو إقدام قائد سيارة “متهور” سيارة أخرى متعمدا على طريق الدائري الغربي في الرياض، وهروبه من الموقع.

وأجبر المتهور قائد السيارة الأخرى على الخروج من الطريق بعد مضايقته، وبعد عودته إلى الطريق مجدداً صدمه مرة أخرى.

وعرّض المتهور صاحب السيارة الأخرى للخطر، من خلال صدم مركبته من جهة باب السائق، في حين أوضح مصور المقطع أن السيارة صدمت أيضاً سيارته.