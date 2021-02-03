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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«التجارة» تغلق «هايبر ماركت» شهير بالدمام وعدة محلات مجاورة له

«التجارة» تغلق «هايبر ماركت» شهير بالدمام وعدة محلات مجاورة له
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة “هايبر” شهيراً والمحلات المجاورة له بالدمام، التي كانت مكتظة بالعمالة والمتسوقين.

حاء ذلك بعد رصدها مخالفات متعددة، وعدم اتخاذ الاحترازات الطبية، أو الالتزام بالتباعد، وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، تسجيل 306 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368945 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 290 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360400 حالة، وأكدت “الصحة” تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6386 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2159 والحالات الحرجة 379 حالة.

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