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توجيه مهم من «التعليم» لمنسوبيها بشأن الإجازات المرضية

توجيه مهم من «التعليم» لمنسوبيها بشأن الإجازات المرضية
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تواصل – فرق التحرير:

أكدت وزارة التعليم، مساء اليوم الأربعاء، على أهمية التقيّد بـ(منصة صحة) للتعامل مع الإجازات المرضية لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية وغيرهم.

وأضافت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يشترط أن تكون التقارير الطبية مستوفية لأركانها النظامية حسب الصلاحيات الممنوحة في كل تقرير، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.

يذكر أن وزارة الصحة، حددت في وقت سابق، آلية تتبع وإثبات الإجازات المرضية في حالة عدم ظهورها في تطبيق صحتي، لتقديمها إلى جهة العمل.

وأوضحت الوزارة، “أنَّ الإجازات المرضية؛ يمكن الإطلاع عليها عبر الدخول على منصة (صحة الإجازات المرضية) والاستعلام عن تلك الإجازات، علمًا أن رمز الخدمة هو رقم الطلب المخصص للإجازة المرضية الذي يبدأ بـ”GSL”، وبعد ذلك يتم إدخال “رمز الخدمة ورقم هوية صاحب الشأن” وستظهر له الإجازة.

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