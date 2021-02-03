توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية وزخات من البرد على 6 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية تمتد الى مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والاجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وغرب المملكة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة 35 درجة مئوية، بينما تسجل كل من طريف القريات 10 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.