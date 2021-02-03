«توكلنا» شرط لدخول مقر الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء

تواصل – فريق الحرير:

وجه سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتضمن التوجيه التعميم على جميع منسوبي الرئاسة بعدم الدخول لمقر الرئاسة العامة وكافة فروعها إلا بإستخدام تطبيق (توكلنا).

يذكر أن التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر “توكلنا” من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.