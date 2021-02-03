الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«توكلنا» شرط لدخول مقر الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء

«توكلنا» شرط لدخول مقر الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء
0

تواصل – فريق الحرير:

وجه سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتضمن التوجيه التعميم على جميع منسوبي الرئاسة بعدم الدخول لمقر الرئاسة العامة وكافة فروعها إلا بإستخدام تطبيق (توكلنا).

يذكر أن التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر “توكلنا” من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

 

مواد ذات صلة

«التجارة» تشترط تفعيل «توكلنا» لدخول مقار الوزارة بدءاً من غد الخميس

«التجارة» تشترط تفعيل «توكلنا» لدخول مقار الوزارة بدءاً من غد الخميس

تطبيق «توكلنا» شرط إلزامي لدخول مقر الصندوق العقاري وفروعه بالمملكة

تطبيق «توكلنا» شرط إلزامي لدخول مقر الصندوق العقاري وفروعه بالمملكة

«توكلنا» يوضح كيفية إضافة أفراد العائلة إلى التطبيق

«توكلنا» يوضح كيفية إضافة أفراد العائلة إلى التطبيق

توضيح من إمارة الشرقية بشأن تفعيل التسجيل في «توكلنا»

توضيح من إمارة الشرقية بشأن تفعيل التسجيل في «توكلنا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>