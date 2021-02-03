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«حساب المواطن» يحدد موعد إيداع الدعم للدفعة الـ39

«حساب المواطن» يحدد موعد إيداع الدعم للدفعة الـ39
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، عن موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ 39 لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق من المستفيدين.

وأوضح برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه لم يتبق سوى 7 أيام على إيداع الدفعة الـ 39 من برنامج حساب المواطن.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

 

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