تجربة حقيقية..تعرف على أفضل حل لمشكلة تراكم الضباب على النظارات عند ارتداء الكمام

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الآن بعد أن أصبح قناع الوجه (الكمام) هو السلعة الأكثر طلبًا في العالم، وصار استخدامه هو القاعدة ، أصبح تعفير النظارات ببخار الماء الناتج عن التنفس (الضباب) جزءًا لا مفر منه في الحياة اليومية. وهو أمر محزن للغاية لكل من يرتدي النظارات.

ونتيجة لذلك انتشرت منتجات عديدة لتنظيف عدسات النظارات من الضباب ومنع تراكمه عليها ، ونستعرض في السطور القادمة تجربة مقارنة أجراها محرر صحيفة الجارديان البريطانية “إلياس فيسونتاي” بين ثلاثة أنواع من تلك المنتجات.

مناديل ضد الضباب

مناديل تنظيف العدسات Clearwipe المضادة للضباب وهي متوفرة على نطاق واسع، يحتوي الصندوق على 20 مناديل مبللة مصنوعة من الألياف الدقيقة للاستخدام مرة واحدة – في أكياس صغيرة ، على غرار منظفات الأيدي من مطاعم الوجبات السريعة.

من السهل استخدام هذه المناديل وتجفيف النظارات بها بسرعة ، ولكن في حين أنها تجعل عدسات النظارة تبدو جميلة وواضحة ، كما تتوقع من منتج التنظيف ، كانت نتائج مكافحة الضباب مخيبة للآمال.

بخاخ زجاج مضاد للضباب

بعد طلاء كل من الجزء الأمامي والخلفي لكل عدسة لمنحها أفضل فرصة للنجاح، أترك السائل يجف دون شطف، وفقًا للإرشادات، بمجرد أن يجف، يوجد طبقة رقيقة جدًا ولكن ملحوظة فوق العدسات ، وبعد تجربة الاستخدام مع زوج من النظارات ،بدا أن الضباب مقصورًا على حواف إطارات العدسة ، إلا أنه كان لا يزال ملحوظًا للغاية.

جِل “برو جير” مضاد للضباب

يأتي في أنبوب صغير (5 جرام) ويحتاج إلى قطع طرف فوهة الأنبوب بالمقص، ويستخدم بوضع نقطة صغيرة جدًا،بحجم حبة السمسم تقريبًا ، على كل من الجزء الأمامي والخلفي لكل عدسة ، وفركها بقطعة القماش المتوفرة حتى تجف العدسات.

يقول “فاسونتاي” : وضعت النظارات وارتديت نفس قناع الاختبار كما في السابق، أخذت شهيقاً عميقا وزفير. لا ضباب. حاولت بعد ذلك باستخدام قناع وجه قابل لإعادة الاستخدام وحتى مع هذا القناع ، كنت قادرًا على التنفس والتحدث دون تعفير نظارتي بالضباب على الإطلاق.

وأضاف : أحضرت النظارات إلى فمي وتنفست أمامها بشدة – بالطريقة التي تفعلها قبل مسحها بشكل عام. لا ضباب، كنت متحمسًا جدًا للعدسات الشفافة أمامي ، بعد تجربة هذا الجل ، ونظرًا لأنه أرخص من الرذاذ الأقل فاعلية إلى حد ما ، سأوصي به لكل من يرتدي النظارات ويعاني من الضباب المتراكم مع استخدام القناع.