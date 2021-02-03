الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بتوجيه من ولي العهد.. إحالة المتورطين في تزايد الحرائق بالرياض إلى القضاء

بتوجيه من ولي العهد.. إحالة المتورطين في تزايد الحرائق بالرياض إلى القضاء
0

تواصل- فريق التحرير: 

وجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإحالة المتورطين في تزايد الحرائق في منطقة الرياض إلى القضاء.

وتفصيلاً، صرح نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بأنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق في الرياض وأسبابها وسبل الحد منها، فقد باشرت الإمارة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بحث الملف والتقصي حوله.

وأضاف: بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبه فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية.

وتابع: بعد الرفع إلى المقام الكريم بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قدمتها الفرق الميدانية المختصة صدر التوجيه الكريم من سمو ولي العهد بما يلي:

-تشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام.

-تكليف وزارة الداخلية ممثلة في “الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي” ووزارة الشؤون البلدية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث.

وتقرر توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية، ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

 

 

 

مواد ذات صلة

فيديو| محاولة اختطاف شاب داخل سيارة أمام المارة وسط الطريق العام

فيديو| محاولة اختطاف شاب داخل سيارة أمام المارة وسط الطريق العام

توجيه من تعليم الرياض بشأن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي 

توجيه من تعليم الرياض بشأن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي 

بالصور.. ضبط 17 مواطناً ومقيماً بحوزتهم 9 أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض

بالصور.. ضبط 17 مواطناً ومقيماً بحوزتهم 9 أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض

«مدني الرياض» يباشر حريقاً في مستودع على طريق الخرج (صور)

«مدني الرياض» يباشر حريقاً في مستودع على طريق الخرج (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>