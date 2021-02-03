بعد تزايد إصابات كورونا.. هل تفرض المملكة الحظر الكلي لمواجهة تفشي الفيروس؟

تواصل – فريق التحرير:

رصدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، زيادة جديدة في معدل إصابات كورونا بالمملكة، ما يؤكد على استمرار تزايد الإصابات بالفيروس التاجي خلال الفترة الأخيرة بعد فترة من التراجع الملحوظ بين المواطنين والمقيمين في المملكة.

وعقب تزايد معدلات الصحة حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من خطورة الأمر، مشددا على أن المملكة تمر بفترة صعبة جدا، وفي حال استمرار التهاون والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية سيكون هناك قرارات أخري صارمة على المخالفين، ما أثار تساؤلا عن إمكانية فرضالحظر الكليداخل المملكة لمواجهة تفشي جائحة كورونا والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية.

وتصدر هاشتاق#الحظر_الكلياهتامامات المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة على مدار الساعات الماضية، بعد تصعيد لهجة التحذيرات واتخاذ العديد من الوزارات والمنسآت قرارات جديدة لتشديد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة، وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 290 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

أسباب الزيادة

وكشفت وزارة الصحة أسباب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال المرحلة الأخيرة داخل المملكة، وأصدرت توجيها حاسما للمواطنين والمقيمين على حد السواء.

وأرجع الدكتور توفيق ربيعة وزير الصحة، زيادة إصاباتفيروس كورونافي المملكة مرة أخرى إلى التراخي في التدابير الوقائية، محذرا من أن عدم الالتزام سيضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع.

ودعا وزير الصحة في تصريحات تليفزيونية، الجميع للمحافظة على مكتسبات التصدي للجائحة، مضيفا: “لا نريد العودة لتفشي الفيروس كما حصل في بعض الدول.. هذه الفترة صعبة جدا ويتحتم علينا التعامل بجدية مع الجائحة”.

وشدد الوزير على أن التهاون في اتباع القيود المفروضة لمواجهةفيروس كوروناأدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بالمملكة.

وقال الربيعة “رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية”.

وتابع في تصريحات تلفزيونية “عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذإجراءات احترازيةلحماية المجتمع… أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت من التصدي لجائحة كورونا … أصارحكم القول أن هذه الفترة صعبة جدا”.

حظر التجول

بدوره، أكد الاستشاري المساعد في طب الأسرة والطوارئ أحمد الغامدي، على خطورة تداعيات تواصل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة، عقب إعلان الوزارة تسجيل 300 إصابة لأول مرة منذ شهرين.، قبل أن ترتفع اليوم إلى 306 إصابات جديدة.

وتوقع الغامدي، في لقاء له مع قناة “الإخبارية”،العودة لتطبيق إجراءات احترازية صارمة وعلى رأسها منع التجول والتجمعات، في حال مواصلة الحالات في الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أنه لوحظ مؤخرا تسجيل أرقام مرتفعة من الحالات المصابة بالفيروس، كما أنه تم رصد مظاهر يجب التعامل معها بجدية، وذلك للحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية.

وشددت الوزارات والمنشآت من إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة استمرار تفشي الفيروس، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة.

مركز الأزمات والطوارئ

وجّه مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية جميع الشركاء في المنظومة والمصانع العاملة بضرورة استمرار الالتزام واتباع التعليمات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن استمرارية خطوط الإنتاج وتجنب المخالفات.

وشدد على أهمية رفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع المنشآت الصناعية والتعدينية لزيادة الالتزام بالتعليمات الصادرة في جوانب السلامة والصحة العامة.

وأكد المركز على جميع المنشآت العاملة في القطاع الصناعي والتعديني ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقًا “للبروتوكولات” المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك لضمان استمرارية الأعمال لما تمثله من أهمية في ضمان توفر الإنتاج الوطني تحت أي ظروف طارئة.

تطبيق توكلنا

واشترطت وزارة التجارة، تحميل تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة لدخول مقرات الوزارة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” أنه بدءاً من غدٍ الخميس الموافق 4 فبراير سيكون تحميل التطبيق إلزامياً لدخول مقرات الوزارة، كما سيكون تحميل تطبيق “توكلنا” شرطاً لدخول مراكز خدمة العملاء في جميع مناطق المملكة.

وللتسجيل وإنشاء حساب بتطبيق” توكلنا” اتبع الخطوات التالية:-

–تحميل تطبيق توكّلنا على الهاتف الذّكيّ

–تشغيل توكّلنا من قائمة التّطبيقات ثمّ الضّغط على تسجيل جديد.

–كتابة المعلومات المطلوبة في الحقول الفارغة ثمّ الضّغط على أيقونة التّالي.

–إدخال رمز التحقّق الذي تمّ إرساله إلى الهاتف ثمّ النّقر على زرّ المتابعة.

–إنشاء كلمة المرور الجديدة والنّقر على التّالي ثمّ تحديد مكان الإقامة على الخريطة.

–تحديد التّابعين الموجودين في ذات مكان الإقامة.

-الإجابة عن الأسئلة ثمّ الضّغط على أيقونة التّالي لإتمام عمليّة التّسجيل.