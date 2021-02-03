بعد إعلان مضلِل.. «صحة الرياض» تضبط طبيب أسنان ادعى حصوله على شهادة «الجامعة الأمريكية»

تواصل – فريق التحرير:

قادت تدوينة نشرها مغرد عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، “صحة الرياض” إلى ضبط أحد المجمعات الطبية الخاصة بالأسنان في محافظة الخرج نشر إعلانا تجارياً تضمن تضليلاً، ونُسِب فيه حصول أحد كوادره الطبية على شهادة الجامعة الأمريكية، رغم أنه لم يرتد الجامعة المذكورة نهائياً في حياته.

وتفصيلاً، قالت “صحة الرياض”: إنه من خلال المتابعة المستمرة لقسم الرصد الإعلامي بإدارة الإتصال المؤسسي، للمواد المنشورة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد تدوينة لمغرد، حيث تم إحالتها إلى إدارة الإلتزام و شخوص لجنة ومن خلال التحقق عن الإعلان تبين أن المجمع نشر إعلاناً مضللاً أدعى فيه حصول أحد كوادره الطبية على شهادة الجامعة الأمريكية ، وكذلك جامعة دمشق في طب الأسنان.

واتضح من خلال التحقيق أن الطبيب لم يرتد أيا من الجامعتين المذكورتين في الإعلان ، وهو خريج كلية محلية خاصة ، وحاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وكذلك على تصريح مزاولة المهن الصحية ، وأن الادعاء الموجود في الإعلان المنشور تم من قبل المجمع الذي يعمل فيه، حيث تم إحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة .

وقالت “صحة الرياض” إن العقوبات المُطبقة تتضمن سجن الممارس ستة أشهر، وتوقيع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على الممارس والمؤسسة، وإلغاء ترخيص الممارس.