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«آبل» تبتكر طريقة لفتح هواتف «آيفون» ببصمة الوجه دون خلع الكمامة

«آبل» تبتكر طريقة لفتح هواتف «آيفون» ببصمة الوجه دون خلع الكمامة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شركة “آبل” من التغلب على مشكلة استخدام بصمة الوجه لفتح هواتفهم الذكية، في ظل استخدام الكمامات الطبية لتفادي انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” .

ووفقاً لشبكة“CNN”، فإن التحديث القادملنظام “IOsiOS 14.5سيسمح للمستخدمين الذين يرتدون القناع بفتح أجهزة آيفون باستخدام ساعة آبل الذكية“.

وأضافت أنه “على الرغم أن هذا سيسهل على من يملكون ساعة آبل الذكية فتح أجهزتهم بهذه الطريقة، ولكن سيبقى من لا يملكون الساعة يعانون من المشكلة ذاتها“.

وأوضحت أن “التحديث الجديد من أبل يشترط أن تكون الساعة الذكية قريبة من الهاتف عند الرغبة في فتحته، إذ سيتم فتح الهاتف على الفور من خلال تحديد المالك بسبب وجود ساعة آبل الخاصة به في المكان نفسه“.

يشار إلى أن الميزة متوفرة أصلا في أجهزة الحواسيب العادية التي تنتجها آبل، وأصبح استخدامها الآن أكثر إلحاحا مع انتشار فيروس كورونا، الذي فرض على ملايين الناس في العالم ارتداء الكمامة لساعات طويلة.

وتعكف شركة آبل حاليا على تجريب إصدارiOS 14.5في صفوف المطورين، الذين اكتشفوا إمكانية استخدام الميزة الجديدة، للتسهيل على المستخدمين فتح هواتفهم.

وأكدت شركة آبل أنه ولأسباب أمنية، سيعمل التحديث فقط لإلغاء قفل الهاتف، في حين سيظل المستخدمون بحاجة إلى كتابة رمز مرور لإجراء المعاملات المالية من خلالApple PayأوApp StoreأوiTunesفي حالة ارتداء الكمامة.

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