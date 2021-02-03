«التجارة» تشترط تفعيل «توكلنا» لدخول مقار الوزارة بدءاً من غد الخميس

تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة، أنه يشترط تحميل تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة لدخول مقرات الوزارة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” أنه بدءاً من غدٍ الخميس الموافق 4 فبراير سيكون تحميل التطبيق إلزامياً لدخول مقرات الوزارة، كما سيكون تحميل تطبيق “توكلنا” شرطاً لدخول مراكز خدمة العملاء في جميع مناطق المملكة.

وللتسجيل وإنشاء حساب بتطبيق” توكلنا” اتبع الخطوات التالية:-

–تحميل تطبيق توكّلنا على الهاتف الذّكيّ

–تشغيل توكّلنا من قائمة التّطبيقات ثمّ الضّغط على تسجيل جديد.

–كتابة المعلومات المطلوبة في الحقول الفارغة ثمّ الضّغط على أيقونة التّالي.

–إدخال رمز التحقّق الذي تمّ إرساله إلى الهاتف ثمّ النّقر على زرّ المتابعة.

–إنشاء كلمة المرور الجديدة والنّقر على التّالي ثمّ تحديد مكان الإقامة على الخريطة.

–تحديد التّابعين الموجودين في ذات مكان الإقامة.

-الإجابة عن الأسئلة ثمّ الضّغط على أيقونة التّالي لإتمام عمليّة التّسجيل.