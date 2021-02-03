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بالفيديو.. طريقة حساب تكلفة تركيب «الطاقة الكهروضوئية» بالمنزل عبر بوابة «شمسي»

بالفيديو.. طريقة حساب تكلفة تركيب «الطاقة الكهروضوئية» بالمنزل عبر بوابة «شمسي»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، طريقة الاستفادة من منصة “شمسي”، والحاسبة الإلكترونية لمعرفة حجم منظومة الطاقة الكهروضوئية الصغيرة التي تتناسب مع مساحة المباني السكنية والمنشآت، وتحديد تكلفتها، وحجم الطاقة الشمسية التي يتم الحصول عليها.

وأبانت في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الخطوات تبدأ بالدخول على البوابة ثم “تسجيل الدخول”، وبعد تسجيل الحساب يتم الضغط على أيقونة “خدمات” ثم اختيار “الحاسبة الشمسية” وتحديد نظام التقييم.

وأضافت أنه يجب إدخال المعلومات والبيانات اللازمة ثم الضغط على عرض النتائج.

وأشارت إلى أن أيقونة “الحاسبة المالية” تمكن المرء من معرفة تكلفة التركيب، وفاتورة النظام الشخصي الخاص به.

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