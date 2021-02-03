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تطبيق «توكلنا» شرط إلزامي لدخول مقر الصندوق العقاري وفروعه بالمملكة

تطبيق «توكلنا» شرط إلزامي لدخول مقر الصندوق العقاري وفروعه بالمملكة
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تواصل – واس:

أوضح صندوق التنمية العقارية، أن تحميل تطبيق “توكلنا”، والحصول على موعد إلكتروني مسبق شرطاً إلزامي لدخول مقره الرئيسي وفروعه حول المملكة.

وبين أنه سيتم تنفيذ قرار تفعيل تطبيق “توكلنا” انطلاقاً من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة المواطنين والموظفين، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد على أن يكون شرطاً احترازياً إلزامياً لدخول مقر الصندوق الرئيسي أو فروعه بالمملكة، إضافة إلى حجز موعد مسبق عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.

يذكر أن “الصندوق العقاري” منذ إعلان الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرص على تطبيق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية، ولا تتم مراجعة المواطنين إلا بحجز موعد إلكتروني مسبق عبر البوابة الإلكترونية www.redf.gov.sa، حيث أتاح أكثر من 43 خدمة إلكترونية لإنهاء إجراءات القرض العقاري المدعُوم إلكترونيا بكل يسر وسهولة وعن بُعد دون الحاجة إلى مراجعة فروعه حول المملكة.

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